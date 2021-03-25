Акция «Помоги» по спасению рыбы состоится в трех муниципалитетах Югры

Ханты-Мансийск, 25 марта. Экологическая акция «Помоги» состоится в трех муниципалитетах Югры, заявили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Мероприятия в рамках акции пройдут в Ханты-Мансийске, Лангепасе и селе Сытомино Сургутского района. Их проведут по инициативе местных волонтеров и общественных деятелей. Главная цель, которую преследуют организаторы, — профилактика замора рыбы.

«Во время экологического субботника, под руководством представителей Природнадзора и Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству, участники частично расчистят территории водоемов и пробурят лунки для улучшения процесса аэрации воды», — рассказали в ведомстве, пишет UGRA-NEWS.RU.

Следить за безопасностью во время акции, которая состоится в трех муниципалитетах Югры, будут сотрудники регионального отделения МЧС. Также мероприятия будут находиться под контролем федеральных органов власти.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала одним из первых регионов Российской Федерации, где на базе Ассоциации волонтерских центров появилось движение «Волонтеры культуры». За два года существования к нему присоединились более двух тысяч неравнодушных граждан.