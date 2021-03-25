Садальский заступился за Собчак после критики ее интервью с маньяком Моховым

Интервью телеведущей Ксении Собчак с освободившимся из мест заключения маньяком Виктором Моховым наделало много шума. Общественность, многие звезды и политики жестко раскритиковали работу журналистки. Актер, блогер Станислав Садальский в разговоре с корреспондентом ФАН эмоционально высказался о Собчак и ее интервью со скопинским маньяком.

По мнению артиста, на мнение общественности он бы не стал обращать особого внимания.

«Пусть эта общественность идет куда подальше, ничего не значит эта общественность. Это пустое место. У нас нет общественности. У нас общественность не возмущается почему-то, когда надо возмущаться. Взять пенсионную реформу — где была общественность?» — в сердцах бросил Садальский.

Актер считает, что Ксения Собчак — один из лучших представителей своей профессии: она не боится озвучивать свою точку зрения и отстаивать ее.

«Для меня Собчак — одна из лучших интервьюеров. Мне Собчак нравится. У меня только уважение и почтение за ее смелость, за ее гражданскую позицию. Вот она гражданин нашей страны, она смеет иметь собственное мнение, в отличие от общественности, которая не имеет такового», — объяснил свою позицию артист.

А что касается интервью с преступником, удерживающим четыре года несовершеннолетних девочек в заточении, Садальский полагает, что «это интересно».

«Это интересно. Это законы журналистики. Меня самого учили: чужая смерть, чужая постель, чужие деньги — это самые интересные вещи. То, что она сделала, — интересный эксперимент. Молодец», — заключил актер.

Ранее депутат Госдумы Александр Шерин оценил предложение главы Союза журналистов России Владимира Соловьева законодательно запретить преступникам давать интервью в СМИ. Парламентарий подготовил два запроса во ФСИН и Генпрокуратуру после выхода документального фильма Ксении Собчак о скопинском маньяке.