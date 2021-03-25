Россия возобновляет авиасообщение со столицей и курортами Венесуэлы

Каракас, 25 марта. Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Венесуэлой. Рейсы из Москвы в Каракас планируется отправлять два раза в неделю, сообщил оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 в России.

Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба под руководством российского вице-премьера Татьяны Голиковой. Помимо Венесуэлы, с 1 апреля россияне могут отправиться в Германию, Узбекистан, Таджикистан, Сирию, Шри-Ланку.

Запрет на внутренние и международные полеты действовал в Венесуэле с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. В дальнейшем Каракас продлил эти ограничения продлили до октября. 3 ноября 2020 года стало известно о том, что Венесуэла возобновляет коммерческие перевозки с Доминиканской Республикой, Ираном, Мексикой и Турцией. С 23 ноября Каракас объявил о том, что открывает коммерческие рейсы в Россию.

Обсуждение прямого авиасообщения между двумя странами проходило еще в мае 2020 года, об этом заявлял российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Во время встречи с министром туризма и внешней торговли боливарианской страны Феликсом Пласенсиа прорабатывался маршрут до Москвы, в том числе через Гавану.

19 марта 2021 года Мелик-Багдасаров заявил, что открытие прямых рейсов между Каракасом и Москвой привлечет большее количество туристов в Венесуэлу, особенно в островную провинцию Нуэва-Эспарта, где находится один из важнейших курортов страны. Полеты будет осуществлять государственная венесуэльская компания Conviasa.

Накануне открытия авиасообщения между Россией и Венесуэлой российский посол посетил остров Маргарита. Этот туристический регион в провинции Нуэва-Эспарта, считается привлекательным для туристов, в первую очередь за счет пляжей.

Мелик-Багдасаров выразил благодарность правительству венесуэльского штата и жителям острова за гостеприимство. В рамках своего визита, добавил посол, вместе с государственным и частным сектором была проведена беседа о развитии туризма и бизнеса в регионе.