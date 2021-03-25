Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с несколькими странами

Москва, 25 марта. Прерванное авиасообщение с 1 апреля возобновятся между Россией и рядом стран — Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Таджикистаном и Узбекистаном.

Самолеты буду летать из 13 российских городов, в том числе, Краснодара, Южно-Сахалинска, Барнаула. Из Москвы в немецкий Франкфурт-на-Майне будут осуществляться пять рейсов в неделю. А из Санкт-Петербурга — три раза. В Берлин из столицы можно будет летать пять раз в неделю.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России и мире можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.