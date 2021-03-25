Глава администрации Волгодонска подвергся атакам телефонных аферистов

Волгодонск, 25 марта. Активизация мошенников стала темой обсуждения на коллегии в администрации города. Руководитель этого органа власти Виктор Мельников рассказал о звонках злоумышленников.

По словам чиновника, аферисты дважды попытались на нем нажиться. Его «затерроризировали» звонками с просьбой вернуть деньги после якобы случайного перевода ему 200 рублей. Во втором случае звонки совершались с московского номера. Злоумышленники пытались узнать у него информацию о снятиях денег в банке. При этом, Мельникова запугивали возможным мошенничеством.

Глава администрации позвонил по номеру банка, где обслуживается, в ходе звонка его заверили об отсутствии угроз.

В Тульской области аферисты смогли убедить жертву перечислить деньги на «безопасный счет». Добычей мошенников стали почти 6 млн рублей, сообщал ФАН.