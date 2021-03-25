Миронов: государство должно платить алименты женщине

Как бороться с неплательщиками алиментов, рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Федерального собрания РФ Сергей Миронов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Обычно неплательщиками алиментов являются мужчины. Но язык не поворачивается называть этих людей в штанах мужчинами. Потому что они забыли про своих детей, забыли про свои отцовские обязательства. Напомню, алиментщик должен платить четвертую часть своего дохода. Но они, как зайцы, бегают по всей стране, формально устраиваясь на какую-то минимальную работу, надеясь платить мизерную часть алиментов. Это нечестно и абсолютно подло. Они позорят звание мужчины», — высказался Сергей Миронов.

По его словам, для решения этой проблемы «Справедливая Россия» разработала законопроект, который партия уже пыталась внести в Госдуму.

«Мы считаем, что бедной женщине не нужно писать запросы и искать алиментщика по всей стране. Пусть это делает государство, так проще найти неплательщика. Также государство должно взять на себя функцию выплаты алиментов в размере минимального прожиточного минимума на ребенка. Потом оно взыщет с алиментщика всю сумму со штрафными санкциями и процентами. Отмечу, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддерживает нашу инициативу», — сообщил политик.

Кроме того, Сергей Миронов рассказал, что этот законопроект пока что лежит без движения в профильном комитете. Однако политик выразил надежду, что седьмой созыв Госдумы рассмотрит законодательную инициативу.

Ранее ФАН сообщал, что неплательщиков алиментов могут отправить «валить леса на Севере».