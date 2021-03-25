В NI рассказали, почему США боятся экспортного потенциала российского С-400

Вашингтон, 25 марта. Военные и геополитические аспекты распространения российского зенитно-ракетного комплекса С-400 в мире являются причиной беспокойства США, считают американские эксперты.

Вашингтон сильно обеспокоен тем фактом, что С-400 «Триумф» используется Китаем, так как эта система обладает широкими боевыми возможностями, отметил военный эксперт из Соединенных Штатов Крис Осборн в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой приводит Федеральное агентство новостей. Однако не только противники, но и союзники США закупают у России эти ЗРК, подчеркнул он.

Глава Пентагона Ллойд Остин недавно посетил Индию, которая рассматривает перспективы приобретения С-400. В ходе визита американский министр обороны призвал страны, желающие приобрести комплексы из России, отказаться от подобных намерений, пригрозив американскими санкциями. Тем не менее Остин не отмел вероятность того, что Нью-Дели все же купит «Триумфы», однако он добавил, что пока этого не произошло.

Некоторые государства, влившиеся в число американских союзников в последних рядах, могут обладать рядом российского вооружения, однако Остин считает, что это никак не отразится на дальнейшем сотрудничестве с США, отметил Осборн. По словам главы Пентагона, некоторые партнеры Соединенных Штатов используют оружие советского или российского производства, но оно было ими приобретено достаточно давно.

Беспокойство американского руководства из-за появления у других стран С-400 объясняется несколькими моментами, считает аналитик. Он отметил, что США в принципе обращают пристальное внимание на страны, которые укрепляют отношения с Россией.

«Естественно, любая страна, укрепляющая связи с Россией, в любом качестве и, особенно, в контексте приобретения систем вооружений, скорее всего, вызовет некоторую озабоченность США», — объяснил Осборн.

Боевые возможности ЗРК также вызывают беспокойство в Вашингтоне, так как С-400 является продвинутой платформой, способной работать в формате сети, констатировал эксперт. По его словам, это особенно важно, так как применение тактики американскими пилотами F-22 и F-35, в рамках которой осуществляется избегание зоны действия ПВО или же оперативный выход из нее, будет затруднено. Журналист уточнил, что связанные между собой российские комплексы, способные быстро обмениваться информацией о целях, могут по цепочке непрерывно отслеживать маневрирующие самолеты ВВС США.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев заявил, что российский зенитно-ракетный комплекс С-400 может справиться с любым американским бомбардировщиком.