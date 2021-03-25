Звезда «Сватов» Анна Кошмал призналась, что не общается с Добронравовым

Москва, 25 марта. Актриса Анна Кошмал в прямом эфире в Instagram объяснила, почему не поддерживает связь с главной звездой комедийного сериала Федором Добронравовым.

Кошмал известна по роли Жени Ковалевой в «Сватах». За долгие годы существования проекта актеры стали настоящей семьей, однако в силу обстоятельств не все из них могут поддерживать друг с другом связь вне съемочной площадки. Анна Кошмал в недавнем прямом эфире в Instagram с сожалением призналась, что не общается с Федором Добронравовым.

«Мы действительно, к сожалению, не общаемся. Живем в разных странах. Нет возможности в Интернете общаться. А вот с Мариной Сердешнюк в Сети переписываемся. Поздравляем друг друга с праздниками и яркими событиями в жизни. Общаемся только онлайн», — объяснила артистка.

Кошмал ответила на многие интересующие поклонников вопросы, среди которых были и вопросы об уходе из сериала актера Анатолия Васильева.

«Я не знаю, почему он ушел. Я пришла уже в пятый сезон. Его к тому моменту уже не было. Мы даже не знакомы с ним. Я без понятия, что там у него случилось», — отметила она.

Поклонники ситкома с нетерпением ждут выхода седьмого сезона «Сватов». Съемки новых серий были сорваны из-за пандемии, однако недавно распространилась информация, что создатели уже готовы приступить к производству «Сваты-8». Анна Кошмал призвала фанатов не верить слухам, отметив, что все еще идут досъемки седьмого сезона.