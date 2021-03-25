В ООН раскрыли неудобный для Киева план, как закончить войну в Донбассе

Нью-Йорк, 25 марта. Глава «Народной дипломатии Норвегии» Хендрик Вебер обратился к Верховному Комиссару ООН Мишель Бачелет с просьбой поспособствовать прямому диалогу между Украиной и Донбассом.

Вебер отметил, что с 2016 года он несколько раз посещал Крым и ЛДНР.

«Я увидел, что в Крыму царит мирная атмосфера, и почти все люди довольны воссоединением с Российской Федерацией в 2014 году. Однако, в Донецке и Луганске продолжается война», – подчеркнул он.

Глава организации «Народная дипломатия Норвегии» также добавил, украинское правительство и ВСУ на местах продолжают эскалацию ситуации, несмотря на минские договоренности, в результате чего страдают мирные граждане.

Он призвал верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет посодействовать прямому диалогу между правительствами Украины и республик Донбасса.

В последнее время военная ситуация в ДНР только ухудшается. Стоит отметить, что до подписания документа по соблюдению перемирия весной прошлого года в Донбассе также произошло обострение военной ситуации, сопровождавшееся взрывами в гражданском секторе и ранениями мирных жителей, в том числе детей.

Ранее бывший депутат Верховной рады призвал украинских матерей не отдавать своих сыновей в ВСУ.