Сергей Шойгу обсудил обстановку в Сирии с турецким коллегой Хулуси Акаром

Москва, 25 марта. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры по поводу ситуации в Сирии с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

О переговорах двух глав военных ведомств сообщили журналистам в четверг, 25 марта, в пресс-службе Минобороны России. Переговоры были организованы по инициативе турецкой стороны.

«Главы военных ведомств предметно обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике, уделив внимание взаимодействию в рамках совместной комиссии по рассмотрению вопросов», — указали в ведомстве.

Министры также подняли тему нарушений режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, принятие мер дальнейшего урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике и обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес Турции и России.

На прошлой неделе, 19 марта, боевики запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 уничтожили противотанковый расчет сирийской армии в городе Маарет ан-Нууман. Сообщается о гибели нескольких военнослужащих, точных данных о количестве жертв не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.