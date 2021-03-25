Беспилотные комбайны с искусственным интеллектом начнут убирать урожай в Мордовии

Саранск, 25 марта. Аграрии Мордовии начнут применять искусственный интеллект. Наряду с обычной техникой на поля выйдут беспилотные комбайны.

Благодаря камере технического зрения, машина всю траекторию движения видит на основе фактических данных. Поэтому, обнаружив препятствие в виде человека или же дерева, просто останавливает механизм.

«В отличие от системы параллельного вождения, где техникой управляют спутники, эта система автономная. Она с помощью камеры технического зрения преобразует информацию в модуль управления. Какая экономическая эффективность от нее? Так это то, что процесс уборки урожая происходит с минимальным пропуском», — рассказал о плюсах внедрения таких машин директор гарантийно-сервисной службы компании «Аграрный ресурс» Павел Баландин.

По словам собеседника, в начале эта система появится на полях крупнейших агрохолдингов. Однако ее установят не на всех машинах, а выборочно. В этом году без водителя за штурвалом будет работать не менее 30% автопарка республики.

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