Силовики и спецтехника направлены к резиденции Лукашенко

Минск, 25 марта. Провокаторы планируют возобновить незаконные митинги в центре столицы Белоруссии. К резиденции президента республики Александра Лукашенко направлены силовики и спецтехника.

Акции планировалось приурочить ко «Дню воли» 25 марта, однако власти не позволили провести митинги. Правоохранители утверждают, что организаторы протестов намерены инициировать столкновения с силовиками.

Жителей Белоруссии призывают не участвовать в акциях, которые направлены на дестабилизацию обстановки в стране. Для обеспечения безопасности к резиденции Лукашенко направлены сотрудники силовых структур и спецтехника.

Ранее белорусский лидер посетовал на отсутствие мирной жизни из-за незаконных протестов. По его словам, протестная деятельность не позволяет спокойно жить народу.