Депутат Нилов: молодежь не может устроиться на работу из-за завышенных ожиданий

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил, что Россия теряет молодые кадры.

«Многие студенты приезжают в мегаполисы и на родину больше не возвращаются. У них нет желания ехать обратно в маленькие города, где нет перспектив для развития и нормальных зарплат. Лучше они останутся [в столице] и найдут работу не по специальности», — считает Нилов.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что причины, по которым молодежь не может трудоустроиться по специальности, кроются в завышенных ожиданиях.

«К примеру, молодой юрист из глубинки приезжает в Москву и оценивает свои услуги на рынке труда в 100 тыс. рублей, но работодатель готов предложить ему только 30 тысяч. За эти деньги парень не готов работать юристом, но согласится работать за 60 тыс. продавцом. Так мы теряем специалиста, в образование которого государство вложило деньги», — считает Нилов.

Депутат подчеркивает, что в отдельных бюджетных сферах: социальной, образования, здравоохранения и других — должна работать система распределения, но при этом следует решать социальные вопросы молодежи. Он отметил, что в этих областях работает много людей пенсионного и предпенсионного возраста, которые прямо заявляют, что система не рухнула до сих пор только потому, что ее поддерживают пенсионеры.

«В качестве примера хочу отметить Смоленскую область и два города — Гагарин и Десногорск. В роддоме Гагарина не могут найти специалиста, хотя есть вакансии, но нет жилья; а в Десногорске, где располагается атомная станция, молодому врачу обеспечили решение жилищного вопроса, да и зарплата там выше», — рассказал Нилов.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что в России труд, к сожалению, недооценен, а стоимость часа работы искусственно занижена. По его словам, в странах Европы стоимость часа работы в разы выше, чем в России. Минимальную зарплату в РФ получает около четырех миллионов граждан, а необходимые материальные требования населения удовлетворяются путем трудоустройства людей на полторы или две ставки.

Ранее ФАН рассказывал, что 25% россиян думают сменить работу из-за эмоционального выгорания.