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Лера Кудрявцева после выписки из больницы ослушалась рекомендаций врачей

Лера Кудрявцева после выписки из больницы ослушалась рекомендаций врачей

Москва, 25 марта. Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась домой после нескольких дней, проведенных в больнице. Врачи дали необходимые рекомендации, однако звезда не намерена их придерживаться.

В этом году Кудрявцеву преследуют проблемы со здоровьем. Сначала она долгое время лечилась от коронавируса, который протекал в тяжелой форме. Позже оказалась в медучреждении с переломом крестца. Несколько дней назад телезвезду вновь экстренно госпитализировали. Ей стало плохо прямо на съемках. Сначала ведущая почувствовала боли в груди, а потом и вовсе потеряла сознание.

Фанаты и коллеги Кудрявцевой не на шутку испугались за ее здоровье. Многие начали предполагать самые страшные диагнозы и предрекать звезде судьбу Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк. В Сети подписчики советовали телеведущей как можно скорее сделать МРТ головного мозга. Однако врачи провели тщательную диагностику и не нашли ничего серьезного. Состояние Кудрявцевой, по их мнению, подкосил стресс и хроническая усталость. После нескольких дней в больнице теледиву отпустили домой, дав несколько рекомендаций, но она решила им не подчиняться.

«Чувствую себя уже гораздо лучше. Завтра выхожу на работу. Доктора, конечно, порекомендовали больше отдыхать, избегать стрессов и напряжения, но некогда. Тем более в клинике меня поджидал гораздо больший стресс, чем на съемках», — заявила звезда в беседе с изданием «СтарХит».

После госпитализации Кудрявцева оказалась в отделении реанимации, где ночью с ней приключилась история как из фильма ужасов. Страшную ситуацию телеведущая описала в новом посте на странице в Instagram.

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