Путин поручил проработать организацию русскоязычного конкурса песен

Москва, 25 марта. Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации проработать вопрос организации русскоязычного конкурса песен.

Предложение провести такое музыкальное соревнование прозвучало на встрече главы государства с лауреатами премий в области культуры и искусства. Его озвучил пианист Олег Аккуратов.

«Обязательно подумаем над этим», — ответил президент.

Российский лидер подчеркнул, что считает идею важной и масштабной.

В настоящее время Россия, как и множество других стран, готовится к международному песенному конкурсу «Евровидение». В национальном отборе 8 марта победила певица Манижа, она представит композицию «Русская женщина».