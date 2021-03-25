Аналитики Forbes раскрыли ключевое преимущество России в Арктике

Вашингтон, 25 марта. Москва способна обеспечить защиту всей Арктики за счет увеличения количества баз Военно-воздушных сил РФ в регионе. К такому выводу пришли аналитики американского издания Forbes.

По мнению экспертов, российские истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 играют ключевую роль в вопросе защиты интересов России в Арктике.

«МиГ-31 может совершать вылеты со многих из этих российских аэродромов в Арктике. Он имеет впечатляющий радиус боевого применения в полторы тысячи километров, а сеть авиабаз позволяет этим перехватчикам осуществлять патрулирование по всей Арктике и прикрывать весь Северный морской путь», — говорится в публикации.

При этом российская сторона продолжает наращивать военное присутствие в Арктике, что можно рассматривать как ответ на возрастающие со стороны США угрозы. По данным аналитиков, Минобороны РФ восстановило более 10 военных аэродромов на арктическом побережье России.

«Задача — защитить Северный морской путь, как называют арктический судоходный маршрут, имеющий для Москвы возрастающее значение в условиях глобального потепления», — отмечают эксперты.

Ранее аналитики американского журнала The National Interest сообщили, что истребители пятого поколения F-35 Lightning II и стратегические бомбардировщики B-1B Lancer готовятся к войне с Россией в Арктике. По их данным, Военно-воздушные силы США проводят соответствующие тренировки у северных границ России.