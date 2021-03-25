Сенатор от Курской области предрек индексацию пенсий работающим россиянам

Сенатор от Курской области, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» предрек индексацию пенсий работающим пенсионерам.

«Сегодня Госдума отклонила проект федерального закона об индексации пенсий работающим пенсионерам. Это произошло не потому, что депутаты против. Насколько я знаю, в этом вопросе наблюдается полное единодушие, об этом заявлял и Владимир Путин, и Валентина Матвиенко. Это поручение находится в стадии выполнения. Думаю, что проект отклонили потому, что не согласован вопрос, в каких объемах закон будет осуществляться: все ли категории работающих пенсионеров получат такое право, или это будет выборочно, в зависимости от объемов заработков. Так что я хочу обнадежить работающих пенсионеров, поскольку президент этот вопрос не снял. Думаю, что вскоре мы получим полную ясность. Требуются серьезные согласования, поскольку речь идет о сумме более 100 млрд рублей из бюджета», — заявил Рязанский.

Рязанский при этом осудил депутатов, которые поспешили внести в Госдуму проект закона, зная, что он не готов и не согласован с правительством. Также сенатор пояснил, кого коснутся социальные доплаты к пенсиям, они будут устанавливаться в беззаявительном порядке с 1 января 2022 года.

«Это коснется прежде всего тех пенсионеров, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума. Таких пенсионеров у нас порядка 4 млн человек. Установленный порядок говорит о том, что внедрена активная система выявления таких пенсионеров. Эта информация есть в системе персонализированного учета и выявляется в системе межведомственного согласования. Поэтому эти 4 млн человек будут получать доплату до прожиточного минимума, для чего не нужно будет ходить за справками», — пояснил Рязанский.

Ранее ФАН рассказывал, почему Госдума отклонила три законопроекта от оппозиционных партий, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.