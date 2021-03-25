Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сенатор от Курской области предрек индексацию пенсий работающим россиянам

Сенатор от Курской области предрек индексацию пенсий работающим пенсионерам

Сенатор от Курской области, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» предрек индексацию пенсий работающим пенсионерам.

«Сегодня Госдума отклонила проект федерального закона об индексации пенсий работающим пенсионерам. Это произошло не потому, что депутаты против. Насколько я знаю, в этом вопросе наблюдается полное единодушие, об этом заявлял и Владимир Путин, и Валентина Матвиенко. Это поручение находится в стадии выполнения. Думаю, что проект отклонили потому, что не согласован вопрос, в каких объемах закон будет осуществляться: все ли категории работающих пенсионеров получат такое право, или это будет выборочно, в зависимости от объемов заработков. Так что я хочу обнадежить работающих пенсионеров, поскольку президент этот вопрос не снял. Думаю, что вскоре мы получим полную ясность. Требуются серьезные согласования, поскольку речь идет о сумме более 100 млрд рублей из бюджета», — заявил Рязанский.

Рязанский при этом осудил депутатов, которые поспешили внести в Госдуму проект закона, зная, что он не готов и не согласован с правительством. Также сенатор пояснил, кого коснутся социальные доплаты к пенсиям, они будут устанавливаться в беззаявительном порядке с 1 января 2022 года.

«Это коснется прежде всего тех пенсионеров, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума. Таких пенсионеров у нас порядка 4 млн человек. Установленный порядок говорит о том, что внедрена активная система выявления таких пенсионеров. Эта информация есть в системе персонализированного учета и выявляется в системе межведомственного согласования. Поэтому эти 4 млн человек будут получать доплату до прожиточного минимума, для чего не нужно будет ходить за справками», — пояснил Рязанский.

Ранее ФАН рассказывал, почему Госдума отклонила три законопроекта от оппозиционных партий, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Новости партнеров