Женщина заступилась за бродячую собаку и ночью погибла во Владимирской области

Киржач, 25 марта. Жительница Владимирской области взяла под защиту дворняжку и погибла от рук своего сожителя. Как стало известно ФАН, злоумышленник нанес ей 14 ударов ножом в область спины.

В дежурную часть города Киржач Владимирской области 19 марта поступило сообщении об убийстве местной жительницы. На место происшествия выдвинулись экстренные службы города и оперативно-следственная группа. Прибыв по указанному адресу, врачи констатировали смерть женщины от множества проникающих ножевых ранений. По подозрению в совершении преступления был задержан сожитель убитой.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Мария Серова.

Следователи выяснили, что косвенной причиной убийства местной жительницы стала собака.

«Женщина накануне трагедии привела в дом бродячее животное, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Она напоила и накормила бедную собаку, что сильно не понравилось ее 41-летнему сожителю. Они немного выпили и улеглись спать».

Животное сразу освоилось в новом жилище. Ночью собака захотела с комфортом отдохнуть от длительных мытарств и запрыгнула на спальное место хозяина жилища.

«Мужчине не понравилось поведение собаки, он попытался согнать ее с теплого места. Но и дворняжка возмутилась таким поведением сожителя хозяйки и укусила его. После этого пострадавший схватился за нож», — дополнил источник.

Женщина встала на защиту животного от живодера и закрыла своим телом собаку. Подозреваемый нанес ей 14 ножевых ранений, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.

«Вообще, сожители вели асоциальный образ жизни. Убитая была лишена родительских прав в отношении четырех несовершеннолетних детей. Они с мужчиной нигде не работали», — резюмировал источник.

Подозреваемого в совершении преступления отправили в местный следственный изолятор до суда. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.