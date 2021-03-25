Уфимский суд взыскал с Моргенштерна штраф за плагиат

Уфа, 25 марта. Кировский районный суд постановил взыскать с музыканта Моргернштерна 300 тыс. рублей за плагиат песни Олега Лихачева.

Алишер Валеев (Моргенштерн), по заявлению истца, незаконно использует песню в своей творческой деятельности. Лихачев не только потребовал выплатить компенсацию в 300 тыс. рублей, но и запретить ему использование данной композиции без его разрешения.

Судебное заседание должно было пройти по видеосвязи, однако из-за технической неисправности судья вынес решение заочно. Иск Лихачева удовлетворили частично.

«Суд признает незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева «Владимир Путин молодец» и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей», — заявил судья.

Примечательно, что юридическая инстанция отказался истцу в публичном извинении со стороны Моргенштерна. Сам музыкант пока никак не отреагировал на сообщение о решении суда.

Старшая дочь Лободы пожаловалась на Моргенштерна, сообщал ФАН.