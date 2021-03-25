Врач-депутат призвал жителей России быть внимательнее к своему психическому здоровью

Нужно внимательнее относиться к своему психическому здоровью и не осуждать близких, у которых есть ментальные проблемы. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.

В частности он отметил, что провоцирующим фактором может стать пандемия, ссоры в семье, проблемы на работе.

«В период повышенного стресса очень важно прислушиваться к себе и быть внимательными к своим близким, — сказал он. — Потому что, к сожалению, пока в нашей стране психические заболевания воспринимаются не так серьезно, как физические. Хотя в обоих случаях последствия могут быть самыми печальными».

Для сохранения психического здоровья врач рекомендует придерживаться основных правил: соблюдать режим дня, в том числе сна и питания, заниматься физической активностью, к примеру, хотя бы на 30 минут в день выходить на прогулку.

«Что касается того потока абсолютно разной информации, которая льется на нас как из СМИ, так и из соцсетей, то рекомендую всегда сохранять критическое мышление: перепроверять информацию на официальных ресурсах, не вестись на громкие заголовки и так далее», — посоветовал Борис Менделевич.

Также, по словам парламентария, важно, чтобы люди знали о поддержке близких даже в самых сложных ситуациях.

«Люди, особенно в подростковом периоде, нередко скрывают свои проблемы, боясь получить негативную реакцию от родителей или близких, — отметил он. — При этом ребенок должен знать, что ошибаться может каждый из нас и что он не останется с проблемой один на один. Тогда шансов сохранить жизни больше. Как бы просто это ни звучало, но любовь, доверие и понимание творят чудеса».

Ранее Борис Менделевич сказал ФАН, что родители детей с инвалидностью должны продолжать получать социальные выплаты и пособия вне зависимости от источников дохода семьи. Соответствующее предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.