Кемеровчане почтили память погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

, 25 марта. Панихида в третью годовщину трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня» проходит на улицах города.

Местные жители и гости города несут цветы и игрушки к памятнику погибшим. Панихиду организовали в часовне, которую возвели в парке на месте трагедии.

«Народ помнит. Приезжают люди из других городов. Очень много приезжали из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска. Люди несут цветы, стоят и плачут. Народ помнит, и народ скорбит о случившемся», — рассказала служительница часовни.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин возложил цветы в парке Ангелов на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и почтил память погибших, сообщал ФАН.