Виктор Дробыш рассказал о «кабальном» контракте со Стасом Пьехой

Москва, 25 марта. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш вспомнил о «кабальном» контракте с певцом Стасом Пьехой и рассказал, на каких условиях сейчас работает с артистом.

Как отметила журналистка Алена Жигалова в интервью с Дробышем, Пьеха с самой «Фабрики звезд» работал по контракту с ужасающими условиями. Внуку народной артистки СССР Эдиты Пьехи полагалось всего 10% от гонораров, и так продолжалось на протяжении семи лет.

Дробыш объяснил, что такие условия придумал вовсе не он.

«Я, чтобы он хоть как-то чувствовал себя человеком, отдавал ему свои 10%, чтобы у него было 20%. И он это чувствовал. Ведь любовь, уважение друг к другу нельзя купить, можно только делами», — уточнил продюсер в YouTube-шоу «Алена, блин!»

По прошествии указанного в договоре срока Пьеха позвонил продюсеру и поздравил его с «тем самым днем». Дробыш признался, что из-за теплых слов артиста у него даже проступили на глазах слезы.

Теперь продюсер работает с музыкантом на условиях 70% на 30% в пользу Пьехи. Обратное соотношение он предлагал актрисе Настасье Самбурской, но сотрудничество с ней привело к судебным тяжбам.