Алина из Абакана: «Я поняла, что не надо трогать полицейских»

В Санкт-Петербурге в Куйбышевском районном суде прошли слушания уголовного дела по статьям 318 ч.1 и 319 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

На скамье подсудимых — молодая незамужняя девушка Алина Ш. из Абакана. История довольно необычная, в ней разбирался корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Итак, 11 октября 2020 года около полуночи в ресторане «Dizzy» на Мучном переулке Алина, находясь в компании друзей и немного перебрав спиртного, потребовала продолжения банкета. Прибывший наряд полиции попробовал выпроводить девушку, но она «оскорбляла» и «нанесла не менее одного удара по защитному шлему сержанту С. и не менее одного удара по защитному шлему прапорщику Б.», как следует из обвинительного акта. Своими действиями, согласно материалам следствия, Алина унизила представителей власти, нанесла им моральные и физические страдания.

В суде Алина свою вину полностью признала, поэтому слушания происходили в особом порядке, по упрощенной процедуре. На вопрос представителя обвинения, что извлекла для себя Алина из случившегося, девушка сначала долго молчала.

«Я поняла, что не надо трогать полицейских», — и разрыдалась.

Учитывая, что Алина ранее не судима, принимая во внимание хорошие характеристики с места работы, обвинение попросило назначить наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей. После недолгого перерыва судья признала Алину Ш. виновной и назначила наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей. Приговор удовлетворил все стороны процесса, а у Алины в биографии появилась судимость.

Заметим, что Алине очень сильно повезло: согласно диспозиции статьи 319 УК РФ, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей может закончиться реальным лишением свободы на срок до пяти лет.