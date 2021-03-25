«Газпром» впервые за 23 года получил убыток по РСБУ

Москва, 25 марта. Убыток ПАО «Газпром» по итогу 2020 года составил 706,9 млрд рублей по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), свидетельствуют данные компании.

Последний раз «Газпром» получал убыток по РСБУ в 1998 году. По итогам прошлого года общая доля поставок компании в потреблении голубого топлива в Европе сократилась с 36% до 33%. Однако в начале 2021 года экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья достиг рекордных 19,4 млрд кубометров газа.

В прошлом году выручка компании снизилась на 14,7%, до 4,061 трлн рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 25,1%, до 1,573 трлн рублей. Доходы от участия в других организациях сократились на 1,4%, до 311,9 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 11,036 млрд рублей против 629,114 млрд за предыдущий год.

Себестоимость продаж «Газпрома» в 2020 году упала на 6,4%, до 2,488 трлн рублей, а коммерческие расходы возросли на 6,4%, до 1,451 трлн рублей. Управленческие расходы тоже выросли, достигнув значения в 111,347 млрд рублей.

«Газпром» ранее сообщил об увеличении запасов газа по итогам 2020 года. Согласно отчетности, прирост запасов голубого топлива за 12 месяцев составил 480 млрд кубометров.