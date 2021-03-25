Елена Панина: В Евросоюзе разочаровались в политике Байдена по «Северному потоку — 2»

Депутат Европейского парламента Матильда Андруэ подняла вопрос о необходимости противостоять введенным США санкциям против газопровода «Северный поток — 2» и защитить экономические интересы ЕС.

Француженка Андруэ входит во фракцию «Идентичность и демократия», сторонников которой принято считать евроскептиками. Обычно к их инициативам в Евросоюзе не прислушиваются, но сейчас все может быть иначе.

Дело в изменении европейско-американских отношений. В ЕС рассчитывали, что с приходом Джо Байдена прежний конфронтационный стиль Вашингтона изменится, а США перестанут применять санкции, которые в случае с «Северным потоком — 2» заставили около 120 европейских компаний выйти из проекта.

Однако этого не произошло. Выступая в Брюсселе на саммите глав МИД стран-членов НАТО, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что фирмы, участвующие в строительстве этого газопровода, рискуют попасть под американские санкции. Более того, Вашингтон хочет усилить давление на европейских партнеров «Северного потока — 2».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг — очевидно, с подачи американцев — предложил обсудить строительство газопровода на площадке Североатлантического альянса. Но какое отношение военный блок имеет к этому сугубо экономическому проекту? Слова Столтенберга говорят о том, что США сомневаются в перспективах давления на партнеров «Северного потока — 2» в рамках ЕС и хотят навязать свое мнение через НАТО, где чувствуют себя уверенно.

Однако у Вашингтона многое перестало получаться. Хотя Блинкен и заявляет, что американцы привержены идее союзов и альянсов, их политика доказывает обратное. Это уже заметили в Европе. Как пишет немецкая газета Der Tagesspiegel, приводя в пример ситуацию с «Северным потоком – 2» и переговорами по мирному урегулированию в Афганистане, надежды Берлина на администрацию Байдена не оправдались.

В этой ситуации предложение евроскептиков дать отпор Вашингтону делает их большими сторонниками сплочения Евросоюза, чем подыгрывающих тем же американцам Польшу и Прибалтику. Поэтому поддержка инициативы французского депутата Андруэ — в интересах ЕС.