Грушко: НАТО игнорирует предложение РФ о моратории на размещение РСМД

Москва, 25 марта. НАТО игнорирует инициативу России о введении встречного моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, НАТО оставила без ответа предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории европейских государств. Грушко также напомнил, что ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что привело к уничтожению одного из ключевых элементов европейской безопасности.

«НАТО игнорирует российские предложения о введении встречного моратория на размещение этого класса ракет», — пояснил дипломат.

Стоит отметить, что осенью 2018 года Вашингтон вышел из ДРСМД. При этом американская сторона обвинила Москву в «нарушении соглашения».

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал голословными обвинения Вашингтона, отметив, что данное заявление являлось предлогом для выхода США из ДРСМД. Российский лидер также добавил, что именно США нарушили договор, разместив пусковые установки американской системы противоракетной обороны на территории Румынии. Кроме того, в июле 2019 года президент России подписал указ о приостановке соблюдения обязательств по ДРСМД, который стал ответом на действия США.