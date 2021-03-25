Конкурс «Герои пера»-2021 собрал рекордное число заявок

Москва, 25 марта. Сбор заявок на конкурс «Герои пера» завершен, в этом году их поступило рекордное за всю историю проекта количество — почти 800. Они были поданы от 267 СМИ из 153 городов России.

Теперь оргкомитет обрабатывает полученные материалы, сформировать шорт-лист участников планируют до 9 апреля. Затем начнется голосование жюри, которое определит победителей и лауреатов конкурса. Состав экспертной группы станет известен в ближайшее время.

Победители будут выбраны в 8 номинациях: «ТВ-герой» (для ТВ каналов), «На линии добра» (для интернет-порталов и информационных агентств), «Печать общества» (для редакций газет и журналов), «За социальное партнерство» (лучший социальный проект, организованный СМИ), «Корпоративная пресса», «Симпатия жюри», «Поколение добра» (лучшее СМИ, выпускаемое студентами или кафедрами вузов и ссузов), «Сети добра» — для блогеров и пабликов в социальных сетях.

Данный конкурс станет уже четвертым, первый был проведен в 2018 году. Организатором является АНО Центр социальных проектов «Быть человеком», информационный партнер — Медиагруппа «Патриот».

Недавно были подведены итоги другого конкурса для журналистов — «Хорошие новости России». Первое место и главный приз получила корреспондент телерадиокомпании «Сейм» Наталья Шаланкова. Автор прислала на конкурс репортаж из цикла программ «Миллион друзей».