РАН прокомментировала данные о якобы невосприимчивых к коронавирусу 30% россиян

Москва, 25 марта. Данные о 30% россиян, которые якобы невосприимчивы к коронавирусу, не имеют под собой достаточных научных доказательств.

Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. В этот четверг он принял участие в заседании круглого стола. В ходе выступления Александр Сергеев также прокомментировал вопрос темпов вакцинации от коронавируса в России. Многие устали от пандемии, считает президент РАН.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Об этом заявил премьер-министр российского государства Михаил Мишустин. Страна пережила самый сложный период, отметил глава кабмина.