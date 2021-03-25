В Госдуме рассказали, как решить проблему безработицы и трудовой миграции в России 

Санкт-Петербург, 24 марта. Как развить внутреннюю трудовую миграцию в России и снизить уровень безработицы, рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Все упирается в жилищную проблему, из-за которой невозможна мобильность трудовых ресурсов страны. Так, люди привязаны к своему единственному жилью и городу, где у них нет перспектив карьерного роста. Возможно, они хотели бы поменять регион, может быть, даже профиль работы в другом регионе. Но они не могут никуда уехать, потому что снимать жилье у частника им не по карману. Решение проблемы простое — арендное жилье от государства. То есть государство строит дома, а человек может взять в аренду такое жилье. Тогда ему не надо будет платить огромные деньги частникам. Так, любой специалист мог бы спокойно переезжать в другой город», — рассказал Сергей Миронов.

По его мнению, необходимо развивать сферу государственного жилья. В ином случае ни о какой трудовой мобильности говорить не приходится.

Политик отметил, что реализация строительства государственного жилья возможна. Он напомнил об альтернативном бюджете, который каждый год составляет фракция «Справедливой России». В альтернативном бюджете доходов на шесть триллионов рублей больше. На эти деньги можно строить, решать жилищные проблемы, повышать пенсии, увеличивать зарплаты, минимальный размер оплаты труда и потребительскую корзину, заявил Сергей Миронов.

«Мы показываем, где эти деньги взять. Была бы политическая воля», — подытожил политик.

Ранее ФАН сообщал, правительство и Центробанк продлят льготную ипотеку лишь для отдельных регионов.