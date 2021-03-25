Можно ли вырастить в России теннисиста мирового уровня. Колонка Алексея Игонина

Давайте поговорим о большом теннисе, тем более, что в последнее время российские теннисисты все чаще радуют болельщиков. Так, главным фаворитом турнира ATP 100 серии «Мастерс» в Майами на сегодня считается 25-летний россиянин Даниил Медведев. На втором месте по шансам на победу также наш соотечественник — 23-летний Андрей Рублев. А недавно другой российский теннисист — 27-летний Аслан Карацев — стал настоящей звездой Australian Open 2021, пробившись в полуфинал.

Все это радует, но, к сожалению, развития массового тенниса в России пока не происходит. Попробуем разобраться почему.

Рассчитывайте свои силы

Важно понимать: теннис — спорт дорогой. Поэтому первая проблема — деньги. К сожалению, надо признать: если молодой талантливый спортсмен хочет добиться в этом виде спорта серьезных результатов, чаще всего ему приходится тренироваться за границей. Этот спорт настолько финансово затратный, что, даже если родители небедные, для серьезных тренировок приходится искать спонсора, чтобы добиться настоящих результатов.

Поэтому родители должны адекватно оценивать свои силы и возможности, в первую очередь финансовые. Даже если талантливый ребенок попадает в академию тенниса, где все равно довольно большие расходы, — это только начало. Чтобы продолжать, нужны совсем другие ресурсы.

Расскажу о своих знакомых, которые отдали ребенка в теннис. Изначально они вкладывали в это достаточно большие по российским меркам деньги. Однако вскоре возникла дилемма — переходить на новый уровень, чтобы пытаться закрепиться в профессиональном спорте, или заканчивать. Чтобы продолжать, нужны такие деньги, которых у большинства просто нет. И талантливый ребенок вынужден расстаться с мечтами стать профессиональным теннисистом. Это очень печально, но это обязательно нужно понимать.

Еще раз подчеркну: теннис — спорт достаточно элитарный. Если для футбольных тренировок аренду зала можно поделить на 20 с лишним человек, то в теннисе для индивидуальных занятий примерно такую же сумму делят в лучшем случае на двоих. И это не считая всех остальных расходов. Разница немалая.

Если опросить родителей, у которых дети занимаются теннисом, они расскажут, с какими подводными камнями столкнутся те, кто решил отдать своего ребенка в этот вид спорта. Так что родителям еще «на берегу» стоит серьезно подумать и рассчитать свои силы.

Большой спорт — опасная профессия

Кроме того, всегда остается вопрос — а готовы ли вы, в принципе, отдавать ребенка в профессиональный спорт? Одно дело — позаниматься теннисом для здоровья и общего физического развития. И совсем другое — изначально стремиться к серьезным результатам.

Профессиональный спорт — это в первую очередь серьезный риск травм. Многие думают, что теннис не слишком травматичен, но они ошибаются. Да — это не футбол или хоккей, не борьба, не бокс. Но большой спорт всегда сопряжен с серьезными рисками для здоровья, и теннис тут не исключение. Как человек, много лет занимавшийся профессиональным спортом, я просто обязан об этом напомнить.

Рассчитывать ли на государство

Теннис — красивый и популярный во всем мире вид спорта. Когда-то у советских теннисистов были отличные результаты, потом у нас был провал, но сейчас, как мы видим, ситуация выправляется. Но происходит это все-таки не за счет государственной помощи. При том, что спортивные победы наших соотечественников повышают престиж страны.

Да, государство помогает, предоставляет землю для строительства кортов и так далее. Но без серьезной помощи бизнеса тут не обойтись, и люди, которые вкладывают деньги в развитие тенниса, естественно, рассчитывают на отдачу. Пока же академий тенниса явно недостаточно. Например, в Петербурге такой академии нет, хотя есть очень хорошие корты — например, на Крестовском острове.

Не заграницей единой

Однако думать, что вырастить теннисиста международного уровня можно только за границей, — неправильно. Не везде у нас все так плохо. В качестве примера расскажу о своих знакомых, которые решили отдать ребенка в теннис.

В Петербурге и в Москве они не нашли для занятий ничего подходящего по их финансовым возможностям, перебрались в Германию, где ребенок немного позанимался в платной академии тенниса. Выбирали заведение по своим возможностям — не самое дорогое, это стоило им около двух тысяч евро в месяц.

Но потом встал вопрос, что ребенку пора переходить на новый уровень. И, как ни странно, подходящий для себя вариант они нашли не где-то за границей, а в нашей Рязани. Так что, скорее всего, они переедут из Германии в Рязань, где им предложили условия, которые их устраивают.

Что касается блеснувшего на Australian Open Аслана Карацева, то он, достаточно долго прожив в Израиле, вернулся в Россию и одно время тренировался в соседней Белоруссии. То есть в нашем союзном государстве есть и специалисты, и базы, и возможность тренироваться так, чтобы шли результаты. Понятно, что в этом виде спорта многое зависит от тренера, но и база имеет значение. Так что на примере наших белорусских соседей мы видим, что серьезным теннисистам не обязательно все время проводить за границей. Думаю, у нас в России возможностей не меньше, чем в Белоруссии. Это значит, что России пора повернуться к теннису лицом, вернувшись к программе господдержки этого вида спорта.