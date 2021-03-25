Депутат ЛДПР раскритиковал инициативу переиндексирования пенсий старшим по дому

Санкт-Петербург, 25 марта. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» предложил не делить пенсионеров на группы.

В Совете Федерации оценили предложение освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов. Первый замглавы комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин считает, что этот важный вопрос надо обсудить и оформить в законопроект. Рябухин уверен, что старших по дому, наоборот, нужно поощрять за энтузиазм. Инициатива вызвала недовольство в оппозиционных партиях.

«Мы требуем проиндексировать пенсии всем пенсионерам. Это однозначная позиция ЛДПР (политическая сила, которую представляет Нилов. — Прим. ФАН). Если мы выделим в одну группу пенсионеров старших по дому, те, кто работают в ТСЖ, скажут: «А чем мы хуже? Давайте мы тоже будем выведены из числа застрахованных лиц. Тоже в отношении нас не платите взносы, индексируйте пенсии и нам». То же самое могут сказать и работающие в общественных организациях по правам маломобильных граждан инвалиды. И будут правы», — заявил Нилов.

Политик считает, что пенсионеров нельзя дискриминировать, как и создавать отдельные социальные группы. Он напомнил, что год назад законом №86-ФЗ из числа застрахованных были исключены опекуны, попечители, на возмездной основе исполняющие обязанности по договору об осуществлении опеки или попечительства и одновременно с этим получающие страховые пенсии.

«Мы во фракции предложили: давайте всех инвалидов выведем из числа застрахованных лиц и им тоже пенсию будут индексировать. Но и здесь правительство нас не поддержало. Считаем, что не надо искать кривые схемы, определять отдельные социальные группы. Каждая социальная группа законно и правильно требует индексации», — считает Нилов.

По мнению депутата фракции ЛДПР, государство должно быть благодарно работающим пенсионерам, с доходов которых платится подоходный налог, взносы в социальные фонды. Зарплата пенсионера благоприятно влияет не только на его покупательную способность, но и на экономику страны в целом.

Ранее ФАН рассказывал, что индексирование пенсий два раза в год позволит заложить в выплаты будущий рост инфляции.