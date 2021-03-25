Электоральные эксперты заявили о невероятной эволюции избирательной системы в России

Общественное наблюдение за выборами в России возродилось на президентских выборах еще в 2018 году, а на общероссийском голосовании по Конституции было снова апробировано. Политологи и электоральные специалисты на первом Всероссийском электоральном экспертном форуме в Москве откровенно поговорили о наблюдении на выборах и доверии к избирательному процессу.

Подробнее — в материале ФАН.

Общественные наблюдатели — защитники правды

Более 70 экспертов со всей страны: электоральные юристы, правозащитники, общественные деятели и политологи — приняли участие в дискуссиях на тему современных форм и инструментов независимого общественного наблюдения за предстоящими выборами в России. Мероприятие организовал Независимый общественный мониторинг (НОМ).

Предстоящие выборы точно не будут спокойными, убежден член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. По его мнению, уже сейчас повышается политическая активность и политическая конкуренция, и здесь большую роль будут играть общественные наблюдатели.

«Мы защищаем закон, чистоту выборов, которые должны проходить строго в рамках правового поля, — сказал Брод. — Возросший уровень политической конкуренции, внешнее и внутреннее давление — все это требует большого мастерства организаторов, в том числе ЦИК».

Член СПЧ также сообщил, что институт общественных наблюдателей тесно взаимодействует с социологами, опираясь на данные опросов — индикатор понимания общественных запросов.

Отметим, что НОМ часто обращается к данным, которые публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения. О последнем исследовании, которое проводили во ВЦИОМ, рассказал руководитель практики политического анализа центра Михаил Мамонов.

Согласно результатам опроса, 57% граждан убеждены, что выборы в России проходят скорее честно. Лишь 8% сообщили о том, что лично сталкивались с нарушениями или фальсификациями в ходе выборов, а почти половина опрошенных даже не слышали о подобных фактах.

При этом социолог назвал важным фактором доверия к выборам реакцию на выявленные нарушения со стороны властей. Порядка 45% россиян заявляют, что она есть. Однако со стороны общества есть запрос на более жесткую реакцию, а значит — есть потенциал усилия доверия к выборам через оперативность и адекватность реагирования.

По слова главы координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, общественные штабы по наблюдению за выборами накануне сформировали во всех 85 регионах страны. В их состав входят члены региональных общественных палат, предприниматели, журналисты, блогеры, волонтеры, политологи и правоведы.

«Мир стал существенно жестче, — сказал Григорьев. — Против нашей страны, чтобы дискредитировать нас, нашу систему выборов, будут использоваться все возможные инструменты. Мы с вами — защитники правды, и мы — на первой линии».

Впереди — сложные для всех выборы

В единый день голосования, 19 сентября, выборы пройдут в 85 регионах: 9 выборов губернаторов, выборы депутатов заксобраний в 39 регионах, муниципальные в 11 субъектах. Всего состоится около 9 тысяч избирательных кампаний.

О роли Центральной избирательной комиссии и законодательных новациях рассказал член ЦИК Антон Лопатин. По его словам, впереди для наблюдателей и избирательных комиссий серьезный сезон, связанный с выборами. Член ЦИК напомнил, что в начале марта президент подписал закон, который позволяет оперативно пресекать распространение незаконной агитации в интернете по рекомендации ЦИК России и территориальных избирательных комиссий.

По словам Лопатина, специальная рабочая группа Центризбиркома займется анализом жалоб на незаконную агитацию и направлением представлений в Роскомнадзор для досудебной блокировки.

«В ЦИК будет создана рабочая группа, которая будет следить за этой нормой, — сообщил член комиссии. — Группа точно не будет заниматься мониторингом, а будет реагировать на жалобы, которые поступят в Центризбирком. Коллегиальным органом будет приниматься решение и лишь потом будет направляться запрос в Роскомнадзор».

О готовности партий к избирательному циклу рассказал генеральный директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. По его словам, кроме «четверки» парламентских партий значительную активность проявят как непарламентские партии с давней историей, такие как «Партия пенсионеров», «Родина» и «Яблоко», так и новые игроки — «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и др.

Данилин уверен, что новый импульс получит «Справедливая Россия», которая в этом году объединилась с партиями «За правду» и «Патриоты России». Эксперт также назвал роль общественных наблюдателей на выборах «грандиозной».

Политолог Игорь Кузнецов убежден, что главный элемент демократии и выборов — доверие. Выборы — это ситуация повышенного риска, в том числе и для стабильных демократий, поэтому определением понятия доверия занимаются политологи и социальные психологи на протяжении многих лет.

«Есть три компонента обеспечения индивидуального, группового и массового доверия: солидарность, взаимность как ответное действие на доверие и альтруизм (как избыток собственных сил, которыми человек делится). Также важно учитывать, что в нашей национальной традиции есть самоограничивающее начало», — обратил внимание политолог.

По его мнению, электоральные эксперты должны обеспечивать чистоту процедуры доверия граждан, политического просвещения.

Лучше, чем в некоторых странах Европы

Бывший вице-президент ПАСЕ Анна Чурдова поведала о зарубежной практике наблюдения за выборами. В качестве наблюдателя с 2004 года она побывала на выборах в России, в Казахстане, в Белоруссии и других государствах постсоветского пространства.

«Россия прошла большой путь в плане развития избирательной системы, и сейчас выборы в стране организованы на очень высоком уровне. Может быть даже лучше, чем в некоторых странах Европы», — сообщила она.

Чурдова считает большим шагом вперед развитие технологий электронного голосования. По ее мнению, на первом месте должно быть уважение к избирателю и его выбору, потому что этот выбор — свободный.

Правозащитник Эйнарс Граудиньш из Латвии считает невероятной эволюцию избирательной системы в России за последние 30 лет. Он убежден, что наша страна занимает первое место в мире по уровню открытости и прозрачности выборов. Лидирует Россия и по возможностям участия представителей гражданского общества через НКО, СМИ, политические партии, а также по уровню технического оснащения. Эксперт добавил, что любые попытки вмешательства в выборы со стороны иностранцев жесткое преследуются во всех странах.

Глава Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) Александр Цинкер обратил внимание на применение цифровых технологий в избирательном процессе, таких, как «Мобильный избиратель», дистанционное электронное голосование, цифровые избирательные участки.

Он считает, что Россия находится в числе государств-лидеров. По словам Цинкера, именно общественный мониторинг дает возможность формировать доверие к выборам и выразил надежду на то, что участники форума смогут с успехом решить эту задачу.

Ранее в ЦИК России подвели итоги работы за пять лет. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что это открытость избирательной системы и разработка новых стандартов, развитие цифровой платформы и борьба с нарушениями.