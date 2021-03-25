Эксперт рассказал, почему пользователи Сети становятся жертвами шантажа

Шантаж в социальных сетях — тема актуальная и острая. К сожалению, на сегодняшний день только сами пользователи могут отвечать за свою безопасность в интернете. Специалист в области компьютерной техники и цифровой электроники Артем Соколов в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, почему пользователи Сети становятся жертвами шантажистов.

По словам эксперта, в 90% случаев письма, приходящие от мошенников, не несут в себе никакой правдивости, у них нет никаких точных данных о вас. Чаще всего информация — блеф, она направлена на то, чтобы выбить человека из равновесия.

«Чтобы такого не происходило, нужно такие случаи предупреждать на начальном этапе. К сожалению, пользователь, не защитивший свой аккаунт должным образом, сам отвечает за ту информацию, которую хранит в Сети, и за последствия ее распространения. Только в 10% случаев — это пробелы в безопасности интернет-сервисов», — говорит Соколов.

В подобных случаях приходит на ум одно: а как же полиция? Можно же написать заявление и ждать, когда злоумышленник будет найден.

«Может быть, когда-то злоумышленника и найдут, заблокируют, привлекут к ответственности, но, к сожалению, заявление в полицию от последствий обнародования нелицеприятной информации о пользователе не защитит», — отметил эксперт.

Артем Соколов рекомендует пользователям Сети обратить внимание на предлагаемые меры защиты в интернете. Как гласит всем известная пословица: «Предупрежден, значит вооружен».

«Технологии идут семимильными шагами, сейчас вводятся дополнительные настройки безопасности аккаунтов, предлагается двухфакторная аутентификация. Нельзя пренебрегать этими дополнительными возможностями обезопасить себя», — подчеркнул эксперт.

К слову, мошенничество процветает не только в социальных сетях. Так, заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы РФ рассказал, что по статистике, каждый десятый звонок сделан с телефонов мошенников.