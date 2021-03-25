Шесть детей из Волгоградской области госпитализировали из-за неизвестного вирусного заболевания

Волгоград, 25 марта. Медики из Волгоградской области госпитализировали шестерых детей из-за неустановленной вирусной инфекции. Все произошло в селе Сидоры.

Доктора наблюдают за состоянием шести несовершеннолетних пациентов возрастом от трех до 11 лет. Информацию об этом подтвердили в областной администрации. Младших детей доставили в инфекционное отделение больницы в Волгограде, еще троих — в районную больницу.

«Предварительный диагноз — «вирусная инфекция неясной этиологии», точный будет определен после проведения лабораторных исследований», — передает РИА Новости.

В Сидоры уже направили специалисты их профильных комитетов администрации Волгоградской области. Санитарно-эпидемиологическим расследованием также занимается Роспотребнадзор.

В то же время в России нет массового распространения мутаций коронавирусной инфекции, которые наблюдаются в других странах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.