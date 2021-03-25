Морпехи ВМС Украины пересядут на тонущие бронеавтомобили «Казак-2М1»

Киев, 25 марта. Один из батальонов ВМС Украины полностью перевооружен бронеавтомобилями «Казак-2М1», сообщает украинское издание Defence Express.

Согласно информации, первые варианты данной колесной машины были впервые представлены в конце осени 2014 года. Эксплуатация в войсках выявила некоторые недостатки, которые в спешном порядке устранялись в процессе производства.

Модификация М1 прошла государственные испытания в октябре 2018 года. В апреле прошлого года состоялось принятие на вооружение ВСУ.

«Казак» имеет полностью несущий бронекорпус в отличие от большей части украинской техники подобного класса, которая изготавливается на основе различных автомобильных шасси.

Военные эксперты пришли к выводу, что такая бронетехника в морской пехоте имеет ограниченный функционал. Для службы в этих войсках у них есть непоправимый недостаток — они не способны плавать и преодолевать водные преграды.

Украинская промышленность в настоящее время работает над специальной модификацией БТР-4, которая, как ожидается, заменит устаревшую советскую бронетехнику морской пехоты. Однако технические проблемы и недостаток финансирования могут серьезно помешать работе в этом направлении.

Ранее украинские расчеты провели учения на границе с Крымом с привлечением РСЗО «Смерч».