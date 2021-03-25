Женщины избили мужчин деревянными палками на фестивале в Индии. ФАН-ТВ

Праздник Латмар Холи знаменует начало весны. Его проводят за несколько дней до индуистского фестиваля Холи. В Барсане на торжество собираются тысячи людей, как местных, так и туристов.

По местным преданиям, однажды Кришна встретился со своей любимой в Барсане, но вел себя неподобающе и досаждал ей, и за это был бит и изгнан.

Каждый год мужчины воспроизводят события древней легенды. В первый день праздника они дразнят женщин и заставляют их танцевать. А те, в свою очередь, колотят представителей сильного пола деревянными палками. На следующий день жительницы Барсаны отправляются в Нангдаон, где мужчины осыпают их красками. Участники фестиваля защищаются специальными щитами. Такая необычная программа — часть праздника Латмар Холи.