В США рассказали, почему американские гиперзвуковые ракеты оказались под угрозой

Вашингтон, 25 марта. Проблемы логистического характера могут привести к срыву плотного графика испытаний американского гиперзвукового оружия, пишут журналисты из США.

Пентагон планирует провести четыре десятка испытаний гиперзвукового вооружения за пятилетний период, рассказали авторы американского издания Defense News, эксклюзивный перевод статьи которых представляет Федеральное агентство новостей. По их словам, затруднения, связанные с логистикой, могут нарушить замыслы военного руководства Соединенных Штатов.

«Логистические проблемы могут затруднить достижение существующих графиков», — отметили аналитики, опираясь на отчеты Счетной палаты США.

Снижение темпов тестирования гиперзвуковых ракет приведет к тому, что они либо будут приняты на вооружение американской армии при недостаточном количестве испытаний, что станет причиной малой информированности военных о возможностях и проблемах образцов, либо разработка оружия затянется, что грозит, в частности, финансовыми последствиями, уверены эксперты.

Работы по созданию гиперзвукового вооружения ведутся в ускоренном темпе из-за желания Пентагона противостоять «угрозе» России и Китая, которые также активно разрабатывают и внедряют в войска подобные боеприпасы, подчеркнули аналитики. Они напомнили, что гиперзвуковые ракеты очень опасны, так как движутся в пять раз быстрее звука, а также способны маневрировать, из-за чего их обнаружение является весьма сложной задачей.

Ранее представители Северного флота РФ сообщили о планах по задействованию фрегата «Адмирал Горшков» для тестирования российского гиперзвукового вооружения в нынешнем году.