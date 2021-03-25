Ким Кардашьян потратила 60 млн долларов на строительство игровых домиков для своих детей

Лос-Анджелес, 25 марта. Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян решила порадовать своих детей и построила на заднем дворе своих владений несколько игровых домиков.

Строения представляют собой мини-копию квартала Хидден-Хилс. Теперь на заднем дворе Кардашьян есть закусочная в стиле 1950-х, бьюти-магазин, необычный коттедж, который похож на Lego замок, кофейня Starbucks и даже пожарная станция, и банкомат. Судя по всему, теледива пытается таким образом поднять настроение наследникам, которые наверняка переживают из-за развода родителей.

В феврале стало известно, что одна из самых красивых голливудских пар — Ким Кардашьян и Канье Уэст, разводятся после семи лет брака. У супругов четверо детей — 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, 2-летняя Чикаго и годовалый Псалм.

Впервые слухи о разладе в отношениях пары появились еще в октябре 2020 года, когда рэпер не появился на праздновании 40-летия Ким. После мероприятия звезда стала появляться на публике без обручального кольца. Точная причина развода не называется. Многие считают, что теледива не выдержала выходок супруга, у которого диагностировали биполярное расстройство. Другие же заподозрили Кардашьян в изменах.

Пара решила, что они не будут оспаривать брачный договор. Однако им все же придется урегулировать вопрос о воспитании детей. Сама звезда настаивает на совместной юридической и физической опеке над четырьмя наследниками. Бывшие супруги предпочитают не комментировать свой развод, но недавно о разрыве высказалась мать Кардашьян Крис Дженнер.