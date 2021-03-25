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Изнасиловавший инвалида подросток из Волгограда ранее был судим за кражу

Изнасиловавший инвалида подросток из Волгограда ранее был судим за кражу

Волгоград, 25 марта. Несовершеннолетний житель города признался в том, что изнасиловал и ограбил женщину-инвалида. Ранее его судили по статье о краже, но наказание подросток не отбывал.

Подросток, изнасиловавший женщину-инвалида в Волгограде, ранее был судим по статье о тайном хищении имущества, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Фигурант не отбывал наказание в силу возраста, но теперь может отправиться в колонию для несовершеннолетних.

В день совершения преступления школьник отпросился у родителей на прогулку и за два часа успел выследить жертву, изнасиловать ее и украсть мобильный телефон.

Подозреваемый уже дал признательные показания, сообщал ФАН.

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