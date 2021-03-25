Григорий Рапота назвал информацию о слиянии РФ и Белоруссии надуманной

Москва, 25 марта. Вопрос о слиянии России и Белоруссии на официальном уровне не поднимался. Об этом заявил бывший госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По его словам, вопрос о слиянии двух государств никогда не возникал на официальном уровне. Кроме того, никакой работы в этом направлении не проводилось.

«Я такой категории не слышу, не вижу и не знаю. Надуманная вещь, понимаете», — отметил спикер.

Рапота добавил, что интеграция между Россией и Белоруссией будет продолжаться в различных сферах, в том числе экономики и промышленности.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал конституционную реформу Белоруссии внутренним делом государства.