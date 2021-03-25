В ЛДПР призвали государство не помогать детям олигархов

Ограничить детей богатых россиян в адресной помощи предложил на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Эпидемия коронавируса подтолкнула нас к решениям поддержки семей. Хорошо, что в России был Фонд национального благосостояния, который позволил их обеспечивать. Многие решения принимались через Указ президента. Были не только правительственные нормативные акты, но и законодательные закрепления. Например, был повышен минимальный размер пособий для семей с детьми до полутора лет. В основном это коснулось тех, у кого не было трудового стажа, а также студентов», — рассказал он.

По словам Нилова, в настоящее время продолжают действовать меры поддержки семьям, живущим на доходы меньше прожиточного минимума. Им ежемесячно выплачивается сумма в размере одного прожиточного минимума на ребенка возрастом до трех лет.

«Президент издал указ, чтобы для семей с детьми от трех до семи лет выплачивались деньги в зависимости от критерия нуждаемости. Эти вопросы сейчас обсуждаются в Минтруда. Когда выйдет постановление Правительства, станет ясно, кому какие выплаты полагаются. Там используется дифференцированный подход от 0,5 до 1 прожиточного минимума на ребенка, но введены дополнительные критерии: есть ли имущество, причина безработицы и так далее», — заявил Нилов.

По словам заместителя главы фракции ЛДПР, его отношение к подобному подходу двоякое. Политик считает, что помощь должна быть адресной, а поддержку должны получать те, кто в ней действительно нуждается. Он рассказал, что в ЛДПР инициировали проект закона о выплате материнского капитала на третьего ребенка только в тех регионах, где наблюдается плохая демография. Это, по его мнению, усилит адресность получения социальных выплат.

«Я считаю неправильным, когда деньги веерно раскидываются всем, как было в прошлом году, когда из-за пандемии неоднократно получили по 10 тыс. рублей все семьи с детьми. Это коснулось и действительно нуждающихся, и семей крупных чиновников и олигархов, которым эти деньги погоды не делали. Думаю, нужно было ограничить обеспеченных граждан в получении этих выплат и направить средства на дополнительную помощь нуждающимся», — заявил Нилов.

Ранее ФАН рассказывал, что в Общественной палате предложили ввести в России отцовский капитал для поддержки многодетных семей. С таким предложением выступил председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.