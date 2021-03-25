Боевики атаковали город Пальма в газовой провинции Мозамбика



Мапуту, 25 марта. На город Пальма в мозамбикской провинции Кабо-Дельгадо совершено нападение.

Группировка «Вилаят Васат Африкия», присягнувшая ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), ворвалась в несколько прилегающих к населенному пункту деревень, а затем продвинулась к центру Пальмы. Впоследствии радикалы перекрыли трассу до промышленного комплекса Афунги.

«Сначала боевики напали на полицейский участок в прибрежной зоне Пальмы, а затем вошли в город, в том числе в деловой центр. Там бандиты ограбили банки «Бим» и «Стандарт». Сообщается о боях возле отеля «Амарула» на севере населенного пункта, а также об осаде армейских и полицейских баз в регионе», — сообщил африканист, специалист по Мозамбику Джо Хэнлон.

По предварительным данным, причиной для агрессии стало заявление правительства Мозамбика и французской компании Total о возобновлении строительства газодобывающего предприятия в этом районе. Проект по производству сжиженного природного газа в африканской республике оценивается в 20 млрд долларов.

Ранее в Мозамбик прибыл спецназ США. В течение двух месяцев американцы будут обучать местных морпехов тактике противодействия радикальным исламистам.



1 Организация запрещена на территории РФ.