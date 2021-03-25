Мухин: Анонсированный ФБК проект уже попал в поле зрения спецслужб

ФБК (признан иностранным агентом) запустил сайт, призванный собрать информацию о возможных участниках протестов в поддержку Алексея Навального. ФАН удалось выяснить, что устройство ресурса и формат регистрации позволяют без усилий накрутить количество «активистов».

В комментарии корреспонденту ФАН генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин предположил, что в этом случае речь идет о попытке имитировать бурную протестную деятельность.

Как ФБК накручивает, а потом «чистит» активистов

В среду, 24 марта, Федеральное агентство новостей провело расследование о методах накрутки потенциальных участников митингов, анонсированных Леонидом Волковым, Иваном Ждановым и Марией Певчих через специальный сайт. По задумке создателей портала, люди могут заполнить форму, указав в ней почтовый адрес и регион проживания, в котором он планирует пойти на акцию. После этого счетчик сайта обновляется, а на карте появляется соответствующая отметка.

Журналисты узнали, что при заполнении формы на сайте один человек может оставить любое количество отметок с помощью регистрации каждой из них на новую почту. В результате подобных манипуляций, используя разные почтовые ящики и один IP-адрес, можно оставить свыше тысячи отметок.

Сам Волков утверждает, что данная мера призвана обезопасить всех потенциальных участников некой готовящейся «масштабной акции». В Twitter он написал, что «боты» якобы были вычищены из числа проголосовавших. Сколько было фейковых голосов, оппозиционер при этом не уточнил. Вероятно, аудитории предлагается поверить соратнику Навального на слово.

В действительности ситуация обстоит иначе — «чистка» обошла множество отметок, проставленных одними и теми же людьми. Об этом можно судить, обратив внимание на комментарии под записью Волкова в Twitter.

Имитация широкой протестной деятельности

Так, по мнению Алексея Мухина, создание командой Навального неустойчивого к накруткам сайта свидетельствует о попытке создать имитацию бурной протестной деятельности. Перед Волковым стоит актуальная задача, состоящая из двух пунктов. Первая — это демонстрация тезиса, что интерес к помещенному в колонию основателю ФБК не пропал, а вторая заключается в еще одной попытке «продажи весенних протестов».

«Для этого и задуман весь проект. Чтобы была картинка якобы массовости потенциальных участников. Двойное дно состоит в том, что здесь и накрутки, которые уже видны. Много ноунеймов, ботов цепляется. Люди могут несколько раз регистрироваться и так далее», — объяснил политолог.

В то же время удивительным аспектом деятельности сотрудников фонда Навального остается отсутствие какой-либо конспирации. Такого рода деятельность носит публичный характер, а значит, она мгновенно попадает в поле зрения спецслужб в качестве политически нестабильного элемента.

«В социальных сетях это уже назвали «переписью дебилов». Я думаю, что Волков, желая стрясти еще денег с внешних источников, на это идет легко. Потому что он — за границей, а вот этот контингент протестный — он здесь, в России. Он легко пожертвует активом будущих протестов в своих меркантильных целях. У меня вызывает удивление, что вообще кто-то ведется на подобные вещи», — подытожил Мухин.

Ранее бывший юрист ФБК Виталий Серуканов выразил уверенность, что команда Алексея Навального намеренно забыла о своих сторонниках, задержанных на митингах, несмотря на обещания помочь.