Звезда «Королевы» Хелен Миррен сыграет злодейку в сиквеле «Шазама!»

Вашингтон, 25 марта. Лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен пополнила актерский состав сиквела супергеройского фильма «Шазам!», основанного на комиксах DC.

Звезда фильма «Королева» сыграет злодейку в картине, премьера которой намечена на 2023 год. Среди актеров заявлены также Закари Ливай, Адам Броди, Джек Дилан Грейзер и многие другие.

Вторая часть блокбастера получила название Shazam! Fury of the Gods («Шазам! Ярость богов»). Подробности сюжета держатся в секрете.

Режиссерское кресло занял Дэвид Сандберг, снявший первую часть. Сценарий написал Генри Гайден, который тоже был занят в предыдущем фильме, передает Deadline.

В четверг в российский прокат вышел фильм «Годзилла против Конга». Картину снял режиссер Адам Вингард.