В Госдуме РФ предложили продлить «ковидные» социальные льготы

Санкт-Петербург, 25 марта. Стоит ли увеличивать пособие по безработице и почему социальные льготы, введенные в период пандемии, необходимо пролонгировать, рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

На данный момент сумма максимальной выплаты пособия по безработице составит 12 130 рублей, а минимальной — 1500 рублей. В первые три месяца безработный гражданин может получать 75% заработной платы, но не более максимального размера пособия, а последующие три месяца — 60% заработка, но не выше 5000 рублей. Решение увеличить сумму пособия по безработице с 8000 рублей было принято в марте прошлого года — в качестве меры по поддержке граждан во время пандемии коронавируса. Изначально решение носило временный характер, но позже власти решили сохранить максимальный уровень и в 2021 году.

«Я считаю, что пособие по безработице должно быть больше. Но мы должны понимать, что в западных странах выгодно не работать и получать пособие. Однако это не выход. Когда люди теряют работу, им нужно переждать период, пока они не найдут новое рабочее место. Наряду с этим им нужно кормить свою семью. Поэтому пособия по безработице должны быть адекватными, и решения, которые принимались в пандемию, должны быть пролонгированы», — подчеркнул Сергей Миронов.

По его словам, с 1 марта многие нормы в сфере социальной защиты населения, введенные в период пандемии, прекращают свои действия. Некоторые из них также прекратят действовать с 1 апреля. Политик подчеркнул, что экономическая ситуация в стране еще долгое время не улучшится, поэтому нужно продлить срок действия социальных льгот.

«Подобные законопроекты уже были внесены. Мы и сейчас их вносим. И будем продолжать вносить. Отмечу, 21 апреля будет отчет правительства. Мы спросим у [премьер-министр Михаила] Мишустина его точку зрения насчет продления социальных льгот», — сообщил Сергей Миронов.

Ранее ФАН сообщал, число безработных в России снизилось на 300 тысяч за месяц.