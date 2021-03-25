Курс биткоина упал более чем на 10%

Москва, 25 марта. Первая в мире криптовалюта снизилась до 51,304 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

По мнению экспертов, такая ситуация на рынке криптовалют может быть обусловлена коррекцией, вызванной ослаблением волатильности до четырехмесячного минимума. Переход инвесторов к фиксации прибыли послужил фактором, спровоцировавшим падение курса биткоина, отмечают аналитики.

Стремительный рост стоимости самой популярной криптовалюты начался с начала 2021 года. С тех пор биткоин неоднократно побил исторический рекорд, после чего стал наблюдаться спад его стоимости.

Однако уже в течение грядущего лета биткоин может вырасти в цене до 100 тысяч долларов. Такой прогноз озвучил аналитик в эфире телеканала CNBC.