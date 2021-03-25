Самая возрастная на ЧМ: зачем 41-летняя фигуристка соревнуется с 16-летними девушками

Британская фигуристка Зои Джонс не первый год является самой возрастной спортсменкой на мировом первенстве по фигурному катанию. Задолго до рождения нынешних чемпионок 41-летняя Джонс уже соревновалась на международных аренах в качестве одиночницы. В 1998 году Зои чуть было не отправилась на Олимпийские игры в Нагано. Девушка успешно прошла отбор, но грандиозным планам помешала травма. В 2000 году Джонс впервые в карьере стала триумфатором отечественного чемпионата, что позволило ей выступить на чемпионатах Европы и мира.

Через год 21-летняя, еще юная, Джонс не сумела пробиться на международные старты из-за неудачной серии падений и, казалось бы, навсегда повесив коньки на гвоздь, посвятила себя семье.

Во время перерыва Джонс успела вслед за мужем переехать в Канаду, родить троих детей, поработать тренером в чужой стране и вдохновиться на новые подвиги. После рождения младшего сына, спустя 14 лет после окончания спортивной карьеры, женщина во что бы то ни стало решила вернуться на лед. В 2014 году Зои успешно выступила на соревнованиях для фигуристов-любителей, а через год ей удалось стать второй на чемпионате Великобритании в одиночном разряде. После этого Джонс решила исполнить давнюю детскую мечту и перешла в парное катание, где компанию ей составил 30-летний француз Кристофер Бояджи.

«Я завершила карьеру 14 лет назад и вернулась для участия в соревнованиях взрослых-любителей. Но моей постоянной мечтой было парное катание. Когда пара Кристофера и Амани Фанси распалась, я написала ему», — откровенно призналась женщина.

За плечами Джонс и ее более молодого партнера уже есть чемпионские титулы на уровне своей страны и выступления на международных турнирах, в том числе Европе и мире. Лучший результат пара показала в сезоне 2018/2019 на чемпионате Европы: тогда британцы попали в десятку лучших пар континента. На чемпионате мира в том же году пара заняла достойное для Великобритании 17 место.

В одном из интервью спортсменка признавалась, что возобновить карьеру в большом спорте ей помогла хорошая физическая форма, а также пример японской фигуристки Мидори Ито, вернувшейся в фигурное катание после нескольких лет перерыва. Женщина говорила, что все время, пока она занималась воспитанием детей, она хотела большего и жалела о раннем завершении карьеры спортсменки.

Джонс вспоминала, что после возвращения ей было нелегко. Женщина очень волновалась на произвольной программе чемпионата страны и думала, что в глазах британцев будет выглядеть посмешищем, но тогда она произвела фурор. В молодости на протяжении всей карьеры фигуристка чувствовала себя подавленной и выглядела менее уверенной, чем ее конкурентки. После долгого перерыва отношение к спорту и к себе у Джонс изменилось.

«Раньше я будто ходила по кругу. Сейчас все иначе. Моя жизнь устроена, а я катаюсь просто в удовольствие. Спустя столько лет я обрела то, чего так желала юная Зои», — призналась британка журналистам.

Зои совсем не зацикливается на возрасте и не переживает, что сейчас ей приходится соревноваться с фигуристками вдвое моложе. Семья и друзья Джонс поддерживают все авантюры возрастной спортсменки и, по словам Зои, плачут от счастья за ее успехи.

41-летняя фигуристка рада, что вдохновляет миллионы взрослых женщин и показывает, что рождение детей и возраст — не повод забывать о карьере и своих мечтах.

Ранее экс-фигуристка, чемпионка мира и Европы Мария Бутырская в интервью ФАН заявляла, что 24-летняя россиянка Елизавета Туктамышева, вернувшаяся в национальную сборную спустя 6 лет, при определенных условиях будет иметь шанс побороться за медаль чемпионата мира. При этом Бутырская отметила, что молодые фигуристки должны брать пример с Туктамышевой и работать с таким же усердием.