Киев, 25 марта. Украинцы не должны отправлять своих детей для прохождения военной службы — это может быть крайне опасно для их жизни, уверен бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Возле армейской палатки в воинской части Херсонской области ранее было найдено тело 26-летнего солдата, который был задушен сослуживцем. Следствие усмотрело в происшествии умышленное убийство. Сотрудниками полиции Херсонщины был задержан 25-летний военный, который уже признался в совершении преступления.

Экс-депутат Верховной рады призвал украинских матерей никогда не отдавать своих детей в армию.

«Ни в коем случае не отдавайте своих детей в ВСУ. Это раньше в армии из мальчишек делали настоящих мужчин, а теперь армия полностью деградировала. Ваши сыновья либо подсядут там на наркотики, либо их убьют невменяемые сослуживцы», — подчеркивает Журавко в интервью Nation News.

Бывший украинский политик также рассказал о суммах взяток, которые необходимо заплатить в военкомате за «откос» от срочной службы. На текущий момент необходимо от тысячи до трех тысяч долларов, чтобы призывника признали негодным к выполнению воинской обязанности.

Если семья не в силах собрать данную сумму, советует бывший парламентарий, то пусть хоть в Польшу бежит, хоть на край света, только не в украинскую армию.

Ранее украинский политик озвучил, что в случае захвата Киев сделает с жителями Донбасса.