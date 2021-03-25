Проснувшиеся дети нашли мертвых родителей в Набережных Челнах

Набережные Челны, 25 марта. Буйный житель города убил жену, после чего свел счеты с жизнью. Мертвых родителей обнаружили проснувшиеся дети.

Семейная трагедия произошла в квартире одного из домов в поселке Замелекесье, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. По версии следствия, 43-летний мужчина задушил супругу за желание 35-летней женщины развестись с ним. Затем убийца наложил на себя руки.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время полиция проводит проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Житель мордовского города Рузаевка до смерти избил жену кулаком и табуреткой, сообщает ФАН.