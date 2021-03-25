В Дагестане отец спрятал детей, которых суд постановил вернуть матери

Махачкала, 25 марта. Местонахождение детей жительницы Дагестана Нины Церетиловой, которых ей обязан вернуть бывший муж по постановлению Верховного суда республики, в настоящее время неизвестно. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меликов на заседании регионального парламента.

Он отметил, что детей скрывает их отец. При этом руководитель республики поручил министру внутренних дел по Дагестану Абдурашиду Магомедову обеспечить исполнение судебного решения.

«Верховный суд вернул детей матери, но детей сегодня не могут найти. Где их спрятал отец, я не знаю. Поэтому я хотел бы в рамках решения суда попросить министра внутренних дел подключиться к этой ситуации, и обеспечить исполнение законного решения суда», — сказал Меликов.

Ранее Кировский районный суд Махачкалы передал троих детей Церетиловой на воспитание ее бывшему супругу. Сама женщина утверждает, что судья тогда проявил к ней предвзятое отношение из-за необычного цвета волос, пирсинга в носу и имеющейся татуировки. Позднее уполномоченный при главе Дагестана по защите прав ребенка Марина Ежова сообщала, что судебное решение не было связано с внешним видом Церетиловой. После этого женщина оспорила решение районного суда, и накануне Верховный суд республики постановил передать детей матери.

Ранее ФАН сообщал о жительнице Дагестана, которая подозревалась в попытке продать своего новорожденного ребенка. Неизвестная предлагала за младенца 800 тысяч рублей.